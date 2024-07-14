«Судьи–то кто?» Волочкова поддержала Решетову

Анастасия Волочкова выступила в поддержку Анастасии Решетовой, на которую сейчас обрушился шквал хейта из-за предполагаемой связи с супругом певицы Алсу.

Неожиданно балерина выступила в защиту всеми порицаемой модели.

«Нас всех могут критиковать, но судьи-то кто? Кто эти люди?» — спросила Анастасия Волочкова.



И с применением обсценной лексики, объяснила, что людей этих не уважает и их мнение для нее ничего не значит, рассказывает teleprogramma.pro

При этом Волочкова отметила, что ее жизненный принцип – никого не осуждать и жить в свое удовольствие.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа. 24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа, предпринимателя Яна Абрамова, с моделью Анастасией Решетовой правдивы.