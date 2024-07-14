Линда задолжала налоговой крупную сумму

В прошлом году Светлана Гейман, известная как Линда, отметила 30-летие своей творческой деятельности. Певица выступает на корпоративах и изредка дает сольные концерты. Последний ее альбом «ДНК Мира» вышел в 2020 году. На сегодняшний день Линда должна Федеральной налоговой службе 330 тысяч рублей, сообщает gazeta.ru.

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В недавних интервью звезда жаловалась на финансовые трудности. Стало известно, что сейчас она одна занимается звукозаписывающей компанией «Линда мьюзик», от доли в которой недавно отказался ее отец.

После ухода отца из бизнеса Гейман сократила штат и перевела компанию на упрощенную систему налогообложения. По официальным данным в прошлом году прибыль составила 3 миллиона рублей.

Известная в 90-е годы российская певица Линда ушла с большой сцены и выбрала клубный формат выступлений.