Билан ответил на вопрос о планах по созданию семьи

Дима Билан на фестивале VK-Fest 2024, который прошел в Лужниках, пообщался с журналистами. В частности, он ответил на вопрос о том, планирует ли он иметь семью.

Как оказалось, заслуженный артист РФ пока не готов к смене холостяцкого статуса. У Димы уже был неудачный опыт, который оказал большое влияние на его судьбу. У него были отношения с девушкой, они ждали наследников – двойняшек. Но близнецам не суждено было родиться. С тех пор о семье Дима не думает, информирует 5 Канал.

«Да, я создавал семью, вот. У меня случились кое-какие в жизни ситуации. И я пока об этом не думаю», — сказал Билан.



У Билана есть две сестры, одна из которых на 14 лет младше. Исполнитель хита «Невозможное возможно» признался, что с самого ее младенчества ухаживал за малышкой.