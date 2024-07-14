Милохин рассказал о ностальгии по родине

Даня Милохин уехал из России и устраивает свою жизнь за границей. Сейчас он находится в Арабских Эмиратах, усиленно тренируется и планирует стать бойцом.

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Но, похоже, блогер сильно скучает по родине. Накануне он заявил, что хочет вновь побывать на территории детского дома, в котором воспитывался, пишет СтарХит.

«Сегодня утро ностальгии. Не был там уже девять лет, а прожил десять. Пустите просто прогуляться!», — подписал он опубликованные в микроблоге пейзажи Оренбурга.



Блогер Даня Милохин не может вернуться в Россию по двум причинам. Одна из них заключается в том, что тиктокера разыскивает военкомат. Об этом сообщил приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев.

Другая причина - падение доходов.