Джигурда заявил, что не может спасти Волочкову
Никита Джигурда в YouTube-интервью Валерии Гай Германике заявил, что не раз пытался спасти Анастасию Волочкову от алкогольной зависимости. На вопрос, что именно он делал, шоумен туманно пояснил, что предлагал балерине участие в неких крупных проектах. И пришел к выводу, что Анастасии помочь невозможно. Об этом пишет gazeta.ru.
«Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову», — отметил он.
При этом Джигурда не скрывает, что что выпивал вместе с танцовщицей после спектаклей, поскольку «это свято».
Также актер опроверг слухи о том, что встречался с Волочковой ради хайпа. По его словам, просто их каждое публичное появление вдвоем было «настолько ярким, что привлекало внимание».
Анастасия Волочкова сообщила корреспонденту НСН на премии телеканала RU.TV, что сохранила отношения с актером театра и кино Никитой Джигурдой после скандала с публикацией эротического видео.
«Мы с Никитой вовсе не ссорились! Произошла нелепая история со сливом в интернет нашего домашнего видео. Меня это сильно огорчило, но, когда я разобралась с ситуацией, когда я узнала, что это сделал не Никита, он это подтвердил, мы сохранили отношения. Он говорил добрые слова обо мне. Мне кажется, дружить надо уметь, мы сохранили человеческие отношения», - сказала она.