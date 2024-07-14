Джигурда заявил, что не может спасти Волочкову

Никита Джигурда в YouTube-интервью Валерии Гай Германике заявил, что не раз пытался спасти Анастасию Волочкову от алкогольной зависимости. На вопрос, что именно он делал, шоумен туманно пояснил, что предлагал балерине участие в неких крупных проектах. И пришел к выводу, что Анастасии помочь невозможно. Об этом пишет gazeta.ru.

«Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову», — отметил он.



При этом Джигурда не скрывает, что что выпивал вместе с танцовщицей после спектаклей, поскольку «это свято».

Также актер опроверг слухи о том, что встречался с Волочковой ради хайпа. По его словам, просто их каждое публичное появление вдвоем было «настолько ярким, что привлекало внимание».

Анастасия Волочкова сообщила корреспонденту НСН на премии телеканала RU.TV, что сохранила отношения с актером театра и кино Никитой Джигурдой после скандала с публикацией эротического видео.