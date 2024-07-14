Живущий на улице в США певец Оскар хочет вернуться в РФ

Шамиль Малкандуев, известный публике как Оскар, был популярен в России в 2000-х годах. В 2019 году он перебрался в США, сменил пол и взял имя Скарлетт. Он работал в такси и пел в барах.

Во время пандемии певец потерял работу, какое-то время жил на пособие, затем оказался на улице. Теперь он хочет вернуться на родину.

Как пишет gazeta.ru, его друзья и родные серьезно обеспокоены его здоровьем, которое подорвано гормональными препаратами и алкоголем. Идет сбор средств на лечение в психиатрической клинике и возможный переезд в Москву.

Но подобные меры уже ранее предпринимались и не принесли результата. Малкандуев лечился в психиатрической клинике, однако это не помогло. Сообщается, что автор хита «Между мной и тобой» обосновался на улице, хотя родственники оплатили ему жилье. Также он не хочет заниматься восстановлением утерянных личных документов.

Малкандуев родился в Нальчике в семье военного. Артист в 2001 году получил «Золотой граммофон».