Бывшего мужа Водяновой обвинили в домогательствах

Модель Ксения Максимова решила предать огласке инцидент, который произошел в 2001 году. Тогда она, по ее словам, она вращалась в тех же кругах, что и Наталья Водянова. Когда супермодель улетела в Россию готовиться к свадьбе, ее будущий муж, Джастин Портман, попытался соблазнить Ксению. По воспоминаниям модели, они встретились с лордом в баре, где выпили пару бокалов шампанского. Неожиданно оба сильно опьянели: как считает Ксения, это явно подозрительно.

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Потом Джастин решил поцеловать Ксению.

«Мне стало страшно, я не знала, что делать, и совершенно от него такого не ожидала. Стала пытаться отшутиться и оттолкнуть его, он не слезал, — в подробностях описала тот вечер модель. — Помню, что он хрюкал, когда смеялся. Я сказала ему про это, он тогда как-то отстал: мне кажется, опешил. Сказал, что ни одна девушка не смела ему такого говорить».



По словам Ксении, она решила рассказать о давней истории именно сейчас, чтобы не чувствовать вину. «Если кому-то захочется написать под этим постом что-то из серии „а чего сейчас то пишешь“ — пишу, потому что теперь не боюсь. И потому что про это нужно говорить, чтобы такое не происходило с другими людьми, — объяснила она. — Возможно, когда-нибудь я наберусь храбрости, и скажу это и ему в лицо. А может, мне это уже будет и не нужно».