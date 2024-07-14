Рыжий из «Иванушек» заявил, что устал от публичности

«Иванушки International» были кумирами 90-х. Андрей Григорьев-Апполонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев были властителями девичьих сердец по всей России. Коллектив продолжает выступать, его активно приглашают принимать участие в концертах и вечеринках, но ажиотажа вокруг музыкантов уже нет, пишет СтарХит.

Андрей Григорьев-Апполонов признается, что жизнь изменилась.

«Иванушки — как ступени у ракеты. Кирилл первый отвалился, когда женился. Я тусил подольше, до своей свадьбы и детей. А сейчас все гораздо спокойнее — ужин с друзьями, дом и банька», — сообщил он.



Рыжий из «Иванушек» до сих пор старается держать марку хулиганистого непоседы, но только на сцене.

«Я же постоянно на виду. От меня ждут шуток, песен. Понятно, устаю от этого. Когда я один дома, что бывает редко, для меня счастье. И мое время — ночь. Все нормальные люди спят, а я включаю телевизор, смотрю сериальчик или книжку могу почитать. Я такой филин, ночью становлюсь самим собой», — объяснил Андрей.



Напомним, у Григорьева-Аполлонова два сына - Иван и Артемий. Оба от брака солиста «Иванушек» с Мариной Банковой. Они познакомились в 2002 году, расписались - в 2008-м.

В 2019 году Банкова ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову.

Несмотря на развод, Андрей Григорьев-Аполлонов смог сохранить хорошие отношения с детьми.