Россиян призвали обратиться к врачу при ряде симптомов у близких

Исполнитель легендарного хита 90-х годов «Между мной и тобой» певец Оскар хочет вернуться в Россию после скитаний и нищей жизни в США, пишет Telegram-канал Mash. Друзья певца открыли сбор денег, однако признаются, что к нормальной жизни в Москве он вернуться вряд ли сможет из-за ментального расстройства на фоне алкогольной зависимости. Виноваты в этом и гормональные препараты, которые он принимал после операций по смене пола в США.

Как сообщает канал, в Нью-Йорк певец переехал в 2019 году и стал женщиной. Он работал таксистом и пел в баре, однако во время пандемии COVID-19 остался без заработка и жил на пособие. Со временем певец потерял пособие и оказался на улице, в ночлежку для бездомных он идти отказывается. Кроме того, по данным Mash, Оскару кажется, что за ним следят, и певцу и его семье якобы уже угрожали расправой.

Сестра исполнителя также рассказывала, что в последнее время 45-летний артист бродит по Брайтон-Бич и проводит время в местных забегаловках. Семья оплатила ему жилье, однако певца тянет на улицу. Кроме того, документов у мужчины нет, а восстанавливать он их не хочет.

Ранее стало известно о возвращении автора песен, исполнителя и композитора Андрея Губина на сцену. Певец выйдет на сцену впервые за 19 лет. Губин выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи 23 августа.