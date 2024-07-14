Нюша дала совет, как пережить трудные времена

Певица Анна Шурочкина, известная публике под сценическим псевдонимом Нюша, на фестивале VK Fest в Москве ответила на вопросы журналистов. Об этом пишут NEWS.ru.

Звезда посоветовала: пережить трудные времена поможет вера в свои силы и в лучшее будущее. Какие бы ни были проблемы, их следует пережить и идти дальше.

«Я не думаю, что может быть какой-то рецепт. Ситуации бывают очень разные. Но я думаю, что в такие моменты очень важно не терять веру. Ход наших мыслей, наше мышление формируют нашу реальность. И в самые тяжелые моменты, когда кажется, что выхода нет, нужно продолжать верить в то, что это тоже закончится, и будет по-другому», — объяснила певица.



Весной 2024 года стало известно, что певицы Нюша и Алсу разводятся. Экс-возлюбленная Егора Крида не раз отмечала, что ей удалось сохранить дружеские отношения с супругом. По мнению Нюши, Алсу и Яну, расставшимся со скандалом, также стоит найти общий язык.