Яна Чурикова пожаловалась на свою популярность

Телеведущая Яна Чурикова на фестивале VK Fest рассказала, что популярность зачастую приносит ей проблемы. Звезда уточнила, что к ней подходят в метро и просят сфотографироваться и ей приходится делать это, даже когда она не хочет. Такое давление со стороны поклонников заставляет журналистку чувствовать, будто она обязана, передает корреспондент NEWS.ru.

Чурикова на вопрос о плюсах своей популярности ответила, что не может вспомнить конкретные случаи. Однако, телеведущая отметила, что ее пропускают в очередях в магазинах, и в шутку добавила, что, возможно, все дело в ее возрасте.

Журналистка также поделилась, что в детстве любила смотреть сериалы «Гостья из будущего» и «Петров и Васечкин». По ее словам, это ее самое «детское-детское кино». Воскликнув «Господи!», Чурикова добавила, что в детстве очень любила двухсерийный фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич пожаловалась на хейт в социальных сетях из-за внешности. Она отметила, что после прихода известности появляется больше негатива. Звезда вспомнила, как получила массу неприятных комментариев после съемок в необычном образе.