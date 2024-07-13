Комик Сабуров рассказал о своем самом безумном поступке

Нурлан Сабуров ответил на вопрос во время встречи с поклонниками на фестивале VK Fest о своем самом сумасшедшем поступке.

© YouTube

Он считает таковым свой выход голышом зимой на улицу – нужно было вынести мусор, пишут NEWS.ru.

«Пять метров. Никто меня не видел. Я вышел из душа. Зачем я это рассказал... Не надо было», - расстроился Нурлан.



Недавно стендапер не лучшим образом прославился, когда на концерте в Алма-Ате обратился к приехавшим в Казахстан россиянам. Стендапер посоветовал приезжим не забывать, что они в гостях, и намекнул, что сам он всегда об этом помнил в России.

В июле лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Следственный комитет проверить выступления комика Нурлана Сабурова. Так парламентарий отреагировал на оскорбления телеведущий Ксении Собчак со стороны юмориста.