Сумишевский рассказал о судебном иске от Александра Кузьмина

Ярослав Сумишевский приехал в Витебск на «Славянский базар». В кулуарах звезда шансона рассказал о судебных разборках с музыкантом Александром Кузьминым. Тот подал на шансонье в суд иск о защите авторских прав, требуя запретить исполнять песни, написанные им, а также компенсировать ущерб.

Ярослав считает, что правда на его стороне, пишет «Московский Комсомолец».

«Сейчас идет суд. На заседания не хожу, зачем? Естественно, я уверен в своей правоте. Насколько помню, его претензия в том, что я незаконно где-то как-то исполнил его песни. Когда мы с ним познакомились, он мне сам присылал песни и просил их исполнять. Я был не против. Пел песни с его разрешения. Потом перестал. Я хотел у него купить их и предложил: "Давай заключим договор, чтобы все было официально". Он не захотел. "Не надо, давай так пой", - сказал он. Я перестал их исполнять, а он решил подать почему-то на меня суд», - объяснил певец.



Сообщалось, что у заказчиков вырос спрос на артистов, выступающих в жанре шансона. Самыми востребованными оказались Любовь Успенская и Ирина Круг.

Из мужчин в данном жанре востребованы Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Ярослав Сумишевский.