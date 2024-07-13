Зацепин представил публике свою Музу

Александр Зацепин приехал на международный фестиваль искусств, который в эти дни проходит в Белоруссии. 98-летний композитор появился на публике с симпатичной дамой – Музой Ли. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

«Я без нее как без рук. Она - на все руки мастер, все умеет. И в компьютере прекрасно разбирается, и в музыке, и как режиссер отличный. Она – моя Муза», - признался журналистам Александр Сергеевич.



Муза помогает ему не только в работе, но и в быту. Муза следит за его распорядком и комфортом. День у Александра Зацепина расписан по минутам.

«У меня часто спрашивают: «В чем секрет вашего долголетия?» Конечно, генетика присутствует. Но по большей части – режим, который я стараюсь соблюдать. Спать ложусь не поздно – уже привык. Не переедаю, много работаю. Работа для меня - это самое главное. Я каждый день тружусь: фактически из-за компьютера дома не вылезаю. У меня есть план: нужно то сделать, это сделать. Каждый раз думаю: «Лишь бы успеть!» Пока успеваю, а как дальше будет, я не знаю», - рассказал Зацепин.



Выдающийся советский и российский композитор Александр Зацепин стал почетным гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. 98-летний музыкант был удостоен Дипломом Постоянного комитета Союзного государства.