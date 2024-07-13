Долина отказалась принять букет от поклонницы

Лариса Долина во время выступления на «Курчатов фесте» в Челябинске наотрез отказалась принимать цветы от поклонницы.

Концерт с участием Ларисы Долиной, а также других известных российских артистов в рамках фестиваля классической музыки «Курчатов фест» в Челябинске проходил возле памятника Курчатову. После выступления Ларисе Долиной поклонница преподнесла шикарный букет. Долина уже почти взяла подарок в руки, но вдруг резко подтолкнула цветы к дарительнице. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя! У меня аллергия на эти цветы. Я не могу взять», -объяснила артистка.



Долина с улыбкой предложила передать букет своему партнеру по выступлению — пианисту, вокалисту и композитору Олегу Аккуратову. Тот сообщил, что аллергией не страдает, и от цветов не отказался.

Несмотря на то, что на площадке люди восприняли этот инцидент спокойно, в социальных сетях ожидаемо разгорелись споры.

Интернет-пользователи массово обвиняли артистку в некорректном поведении и неуважении к почитателям своего творчества.