Гагарина призналась, что осуществила свою мечту

Полина Гагарина стала первой певицей, собравшей стадион в Лужниках, где присутствовало 62000 человек.

В грандиозном шоу были отработаны темы четырех стихий — воздуха, огня, воды и земли, каждую из которых сопровождали спецэффекты. Программа показала четыре периода в жизни человека: детство, юность, взросление и расцвет.

«Я бы сказала, что там участвуют все стихии. И это правда. И все действия, которые будут происходить на сцене — это пятый элемент, объединяющий», — объяснила Полина Гагарина на пресс-конференции.



5 Канал пишет, что концерт не был для Полины мероприятием для заработка, поскольку он являлся благотворительным. У Гагариной была иная цель - устроить феерическое шоу для своих поклонников.

Певица Зара рассказала, что в исполнении заветной мечты Гагариной помогли вера и трудолюбие.

«Но она еще и та девушка, имея ту невероятную популярность и статус, она умеет мечтать. Ну в принципе все есть, но вот выше, еще выше задрать планку и ее достичь, и справиться с ней», — отметила Зара.



Видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.