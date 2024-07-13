The Smile отменили тур, чтобы Джонни Гринвуд смог восстановиться после болезни

Американская арт-рок-группа The Smile, в состав которой входят двое участников Radiohead, отменила европейский тур, запланированный на август. Причиной стало физическое состояние гитариста Джонни Гринвуда — сейчас музыкант восстанавливается после того, как находился в палате интенсивной терапии.

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Группа сообщила, что причиной заболевания стала серьезная инфекция, которая потребовала незамедлительного врачебного вмешательства. Как цитирует NME, музыкант провел некоторое время в палате интенсивной терапии. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что американская рок-группа Queens Of Stone Age отменила тур, потому что лидеру коллектива Джошу Хомме потребовалась срочная операция.

Напомним, второй лонгплей The Smile вышел в начале этого года. Пластинка вошла в январский рок-дайджест Звук Медиа. Дебютный же лонгплей коллектива попал в рейтинг «самых эстетских» лонгплеев 2022 года.