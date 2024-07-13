СМИ: активисты пытаются отобрать у Киркорова особняк в Майами

По слухам, группа активистов из Нью-Йорка ведет работу, чтобы отобрать у народного артиста РФ Филиппа Киркорова дом в Майами и запретить ему въезд в США.

Как сообщает 5 Канал, на Филиппа Бедросовича направили жалобу в американское Министерство юстиции и финансов.

Вилла Киркорова площадью 800 квадратных находится в штате Флорида. Еев певец приобрел еще 13 лет назад. Там есть огромный бассейн, зона барбекю, а также домик для прислуги.

Стоимость особняка - десять миллионов долларов (примерно 630 миллионов рублей). Предположительно, поп-король росийской эстрады переписал дом на сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, у которых двойное гражданство.

Есть у певца проблемы и с московской недвижимостью. Квартира Филиппа Киркорова расположена в доме в Филипповском переулке в центре Москвы — рядом с Арбатом и неподалеку от Красной площади.

Руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что на днях соседи артиста обратились к нему с жалобой. По их словам, певец якобы надстраивает еще одну квартиру над своей, которая находится на последнем этаже.