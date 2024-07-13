Кушанашвили отпустили домой

Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили на время отпустили из больницы домой - там "акула пера" будет готовиться к курсу химиотерапии и предстоящим еще двум операциям. Об этом сообщает SHOT.

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Родственники Отара, передает канал, тем временем ищут мошенников, которые собирают 4 000 000 рублей "на лечение" культового ведущего. Как рассказала ресурсу сестра Кушанашвили Луиза, аферисты звонят от имени жены, дочери и ее самой - и рассказывают о тяжелой ситуации с лечением шоумена, говоря, что спешно требуется крупная сумма.

По словам Луизы, уже четверо знакомых семьи стали жертвами махинации. При этом подчеркнуто: семья Отара никаких сборов на его лечение не ведет и планирует написать заявление в полицию.

Сам Кушанашвили пока несколько недель проведет дома - врачи онкоцентра имени Блохина считают, что Отару к предстоящим лечебным мероприятиям "будет полезно подготовиться в домашней обстановке".

Ранее шоумен заявил, что перенес две клинических смерти.