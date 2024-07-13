Кушанашвили отпустили домой

Виктор Ладненко, продюсер Отара Кушанашвили, сообщил, что телеведущего выписали из больницы. Как информирует Russian.rt., Отара Кушанашвили на несколько недель отпустили домой из онкоцентра имени Блохина. Он будет в домашней обстановке готовиться к операциям и курсу химиотерапии.

Его родственники предупреждают о действиях мошенников, которые собирают деньги «на лечение» журналиста. Сестра журналиста Луиза рассказала, что мошенники звонят от имени жены Отара, дочери и ее самой. По ее словам, уже четверо знакомых Кушанашвили попались на эту удочку. Семья журналиста подчеркивает, что не ведет никаких сборов.

Не так давно стало известно, что Отар Кушанашвили болен онкологией. Опухоль в кишечнике обнаружили во время проведения срочной операции. Теперь журналист проходит ряд процедур, а также готовится еще к двум операциям. В блоге он делится с подписчиками своим состоянием.