Кушанашвили отпустили домой

Кушанашвили выписали на домашнюю реабилитацию
Виктор Ладненко, продюсер Отара Кушанашвили, сообщил, что телеведущего выписали из больницы. Как информирует Russian.rt., Отара Кушанашвили на несколько недель отпустили домой из онкоцентра имени Блохина. Он будет в домашней обстановке готовиться к операциям и курсу химиотерапии.
Его родственники предупреждают о действиях мошенников, которые собирают деньги «на лечение» журналиста. Сестра журналиста Луиза рассказала, что мошенники звонят от имени жены Отара, дочери и ее самой. По ее словам, уже четверо знакомых Кушанашвили попались на эту удочку. Семья журналиста подчеркивает, что не ведет никаких сборов.
Не так давно стало известно, что Отар Кушанашвили болен онкологией. Опухоль в кишечнике обнаружили во время проведения срочной операции. Теперь журналист проходит ряд процедур, а также готовится еще к двум операциям. В блоге он делится с подписчиками своим состоянием.