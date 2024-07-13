Shaman пообещал YouTube «ответку, о которой узнает весь мир»

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом Shaman, пообещал видеохостингу YouTube ответить на блокировку его канала. Как информирует РЕН ТВ, заявление по этому поводу певец сделал на фестивале VK Fest.

«Как песни писались, так они и пишутся, как я жил, так я и буду жить дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил Дронов.



YouTube заблокировал каналы певцов Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова 4 июля.

Shaman также рассказывал, что его включили в санкционный список Евросоюза, потому что он является русским человеком. Официально он попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле.