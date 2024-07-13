Россияне оценили выступление Галкина* на свадьбе украинцев в Италии

Российские пользователи социальных сетей критически отреагировали на выступление артиста Максима Галкина (признан иноагентом) на свадьбе украинцев в Италии. Юморист выучил украинскую мову, чтобы спеть гостям. Комментарии появились после того, как в Сети распространились кадры торжества.

«Пугалкин, больше не наш», — написала пользователь Вероничка.



В свою очередь Мира Апельсиновая назвала выступление артиста позором.

«Закономерный финал для предателя», — заметил пользователь Simsim.

«Выглядит омерзительно, как можно так унижаться? В его исполнении украинский язык звучит отвратительно», — отметила Цукурова Венера, замечая тот факт, что ради выступления Галкин выучил украинскую мову.



По словам пользователя Андрея Ковалева, украинцы заплатили артисту не за его творчество, а «за его унижение».

Свадьба состоялась 10 июня на роскошной вилле Бальбиано у озера Комо, которую сдают в аренду российские бизнесмены. Среди гостей были замечены как российский шоумен Максим Галкин, так и украинский певец Монатик. Невеста, киевлянка Ангелина Терская, работает в туристической индустрии.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом