В возрасте 39 лет скончался солист народной группы «Баян Микс» Сергей Котков

Стало известно о скоропостижной смерти Сергея Коткова — 39-летнего музыканта, известного в качестве одного из двух участников народной группы «Баян Микс». О его внезапной кончине в своих соцсетях сообщил творческий руководитель коллектива Сергей Войтенко.

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По его словам, Котков отдыхал на курорте в Геленджике и подхватил пневмонию. Увы, музыканту не удалось справиться с болезнью.

У Сергея остались жена и четверо детей. Войтенко обратился к неравнодушным и попросил помочь вдове музыканта, ведь ей не только нужно устроить похороны, но и перевезти тело покойного домой.

Котков родился в 1985 году в Башкортостане. В 13 лет музыкант начал осваивать баян. Впоследствии ему удалось стать лауреатом двадцати двух Международных и всероссийских исполнительских конкурсов.

Группа «Баян Микс» была создана в 2005-м Сергеем Войтенко. Почти за 20 лет творческой деятельности коллективу удалось забрать награды множества отечественных премий — таких, как «Шансон года», «Звезды Дорожного радио» и многих других.

В 2009-м музыканты получили ордена «За служение искусству», а в 2011-м — «За заслуги перед отечеством в области культуры».