Лорак прошла досмотр на фестивале в Витебске
Ани Лорак приехала на Международный фестиваль в Витебск. На «Славянском базаре» - серьезные меры безопасности. Во избежание разного рода провокаций все зрители и участники фестиваля проходят тщательную проверку. Лорак также пришлось пройти досмотр. Сначала она прошла через рамку металлодетектора, затем показала охраннице содержимое своей сумочки. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
«Этого никто не ожидал. Другие бы звезды возмутились проверке, а Ани с улыбкой на лице сделала все, что необходимо. Вот она – настоящая артистка», - приводит издание слова одной из зрительниц.
Как уточнили в окружении Ани Лорак, Белоруссия была выбрана не случайно. По словам инсайдеров, артистка сама «решила начать» возвращение на большую сцену с этой страны и «всегда подчеркивает, что всю жизнь посвятила своему зрителю».
Помимо концерта в Витебске, певица планирует выступить сольно в Москве и Санкт-Петербурге.