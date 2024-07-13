Лорак прошла досмотр на фестивале в Витебске

Ани Лорак приехала на Международный фестиваль в Витебск. На «Славянском базаре» - серьезные меры безопасности. Во избежание разного рода провокаций все зрители и участники фестиваля проходят тщательную проверку. Лорак также пришлось пройти досмотр. Сначала она прошла через рамку металлодетектора, затем показала охраннице содержимое своей сумочки. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

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«Этого никто не ожидал. Другие бы звезды возмутились проверке, а Ани с улыбкой на лице сделала все, что необходимо. Вот она – настоящая артистка», - приводит издание слова одной из зрительниц.



Как уточнили в окружении Ани Лорак, Белоруссия была выбрана не случайно. По словам инсайдеров, артистка сама «решила начать» возвращение на большую сцену с этой страны и «всегда подчеркивает, что всю жизнь посвятила своему зрителю».

Помимо концерта в Витебске, певица планирует выступить сольно в Москве и Санкт-Петербурге.