Лепс «отличился» на фестивале в Витебске

Григорий Лепс на Международном музыкальном фестивале в Витебске обратил на себя внимание несколько нестандартным поведением. Артист оказался первым за всю историю церемонии закладки золотой васильковой звезды на Аллее звезд (именной василек на этот раз полагался самому Лепсу), кто практически опоздал к ее началу.

Далее по завершению закладки Лепс растерялся и забыл, что требуется ответное благодарственное слово. Ситуацию спасла белорусская ведущая Елена Спиридович, которая взяла артиста буквально под руку и быстро объяснила, что следует сделать, пишет «Московский Комсомолец».

«Насколько я знаю, у меня одна звезда», — заявил Лепс.



А на концерте открытия фестиваля Григорий Лепс, исполняя дуэтную песню с Ани Лорак, так энергично гладил певицу по спине и ниже, что та не выдержала рассмеялась прямо на сцене.

Когда же кто-то из зала крикнул: «Рюмку водки давай», Григорий отказал со сцены:

«Зачем тебе? Будешь алкоголиком как я!»



Напомним, фестиваль «Славянский базар» проходит в Беларуси с 9 по 15 июля. На нем выступят гости из России, Испании, Германии, Молдовы и Беларуси.