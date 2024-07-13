Рассекречен роман Джонни Деппа с русской девушкой

Уже не первый год ходили слухи о том, что оправиться от потрясений, связанных с тяжелым бракоразводным процессом с Эмбер Херд, актеру помогала русская девушка.

Еще в 2022 году исполнитель роли капитана Джека Воробья заметили на концерте Джеффа Бека в Праге с эффектной блондинкой по имени Юлия.

И вот Джонни и Юлю в очередной раз застали вместе. На этот раз счастливую пару сфотографировали на вертолетной площадке в США. Как пишет СтарХит,

Юля шла рядом с избранником, держа его под руку, а Джонни улыбался и гладил блондинку по волосам.

О самой Юлии известно немного. Предположительно, Юлия – хозяйка салона красоты в Чехии. Неизвестно точно, сколько длится их роман, и где они познакомились.

Продюсер франшизы "Пираты Карибского моря" Джерри Брукхаймер не исключил, что Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в предстоящем перезапуске франшизы.

Брукхаймер рассказал, что говорил с Джонни Деппом, и тот не против снова оказаться в проекте. Продюсер также отметил, что если бы это зависело только от него, то актер бы точно вернулся в франшизу. Однако окончательное решение вынесет студия.