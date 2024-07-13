Дочь Успенской рассказала о взаимоотношениях с отцом

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, в свое время попала в зависимость от запрещенных веществ. Певица пыталась ее лечить, но на тот момент девушка не смогла расстаться с пагубной привычкой. Она дала несколько скандальных интервью, в которых обвиняла мать в насилии, и уехала к отцу в Америку.

Александр Плаксин, ее отец и супруг Успенской, давно эмигрировал в США, с ним уезжала и Любовь Залмановна. Однако отношения пары испортились, и певица вернулась на Родину. Татьяна некоторое время жила в Америке, затем приехала к матери в Россию, откуда впоследствии вернулась в США со скандалом, пишет Экспресс Газета.

Но отец не стал всерьез заниматься проблемами дочери. Ответственность за ее судьбу вновь взяла на себя мать. И на этот раз успешно.

Теперь мать для Татьяны - самый главный и близкий человек в мире.

«В Калифорнии все было как в кино – идеальные улицы, пальмы везде, здания такие гладкие, а в Москве все было иначе... Жизнь – это и черное, и белое. Без черного ты не понимаешь, насколько может быть ярким свет... Когда я ей позвонила, мы буквально минуту поговорили и попросили друг у друга прощения... А с папой мы сейчас не общаемся, наверное, это такое вынужденное молчание, потому что был ряд предательств с его стороны, которые меня очень задели. И то, как он обращался с мамой», — заявила Татьяна.



Ранее сообщалось, что родившаяся в Киеве певица Любовь Успенская лишь недавно вместе с дочерью получила российское гражданство. В 1978 году она эмигрировала из СССР в США и проживала сначала на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, а после перебралась в Лос-Анджелес. В 2003 году Успенская вернулась в Москву, но не отказалась от американского паспорта.