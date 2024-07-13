Пел на украинском языке. Галкин* выступил на свадьбе у влиятельных людей

Уехавший из России и осудивший СВО шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает зарабатывать за границей. На этот раз муж Аллы Пугачевой выступил на свадьбе у состоятельных украинцев.

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Юморист исполнил на празднике несколько песен на украинском языке и выступил с шутками. Торжество прошло на берегу итальянского озера Комо, пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Судя по кадрам, свадьба прошла на территории роскошного особняка, территория которого украшена цветами. Галкин* появился на торжестве в черных брюках, пиджаке и белой футболке.

Недавно инсайдеры сообщили о проблемах в браке шоумена и Примадонны. Источники рассказали, что Алла Борисовна недовольна мужем и той жизнью, что он ей дал в эмиграции. Стас Барецкий же заявил, что Пугачева давно думает о разводе, но ее семья против этого.

Юморист покинул Россию с семьей в 2022 году. Артист гастролирует за рубежом: в своих выступлениях он неоднократно шутил на тему политики, причем его высказывания были зачастую антироссийскими. Продюсер Павел Рудченко предположил, что шоумен может получать деньги от Запада.

*(признан иноагентом на территории РФ)