Елена Преснякова рассказала о планах переехавшего в США внука Никиты

Вторая бабушка внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, солистка группы «Самоцветы» певица Елена Преснякова, рассказала NEWS.ru на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» о планах музыканта.

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Так, она сообщила, что Никита с супругой Аленой Красковой не торопится обзаводиться детьми. По ее мнению, многие представители современной молодежи придерживаются таких взглядов.

Преснякова сообщила, что внук скучает по Родине, но пока что планирует строить карьеру в США. В Россию Никита, скорее всего, не вернется.

Пока Никита зарабатывает на жизнь в США, выступая с хитами группы «Би-2» и Земфиры* в ночных клубах

В апреле сам Пресняков в микроблоге объявил о начале первого гастрольного тура по США. Музыкант рассказал о предыдущем выступлении в Лос-Анджелесе, которое оказалось успешным.

*Внесена Минюстом РФ в список иноагентов.