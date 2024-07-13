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Добронравов выступил в защиту Пугачевой

Ранее Алексей Журавлев, депутат Госдумы направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом.

Добронравов выступил в защиту Пугачевой
© РИА Новости

Певец и композитор Александр Добронравов на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» уже высказывался на эту тему. Как пишут NEWS.ru, он отметил, что народ сам прекрасно видит, кто из звезд шоу-бизнеса каку4ю позицию занимает.

А на концерте «Золотой хит» в Летнем амфитеатре в беседе с журналистами добавил, что российский народ умеет многое прощать.

«Не надо. И так все все знают, и все все чувствуют. Хотя у нас народ очень мягкий и быстро отходит, всепрощающий», — сказал он.

Певица Алла Пугачева планирует жаркие месяцы лета пересидеть в Прибалтике, как делает это уже не первый год. Источники СМИ рассказали, что сейчас в Юрмале простаивает много жилья, которое раньше занимали туристы. Дом, который приглянулся Примадонне, сдавали за 50 тысяч евро, но никто его не брал. В итоге в нем поселилась семья Аллы Борисовны. Говорят, что ей сделали очень хорошую скидку.

Шоу-бизнес
Александр Добронравов
Алексей Журавлев
Константин Чуйченко
Алла Пугачева
Госдума