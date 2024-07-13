Хайдаров проиграл суд за некачественную операцию

Александр Вдовин, сам врач-хирург, в 2017 году сделал у Тимура Хайдарова операцию по пластике ягодиц. После операции началось воспаление и нагноение тканей.

По словам Вдовина, врачи в одной из ягодиц забыли кусок то ли салфетки, то ли какого-то другого материала. У Александра имелись результаты независимой медицинской экспертизы.

Адвокат Александр Бенхин, который представлял интересы Хайдарова и его семьи, рассказал, что Александр Вдовин в какой-то момент от возмущения перешел границы. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Вдовин угрожал Тимуру Хайдарову, его жене Светлане и их семье на протяжении всего их отпуска в Греции», —рассказывал Бенхин.



Тогда представители Хайдарова подали иск к Вдовину на 5 миллионов рублей. Было заявлено, что тот оболгал хирурга. Также его обвинили в вымогательстве. Якобы Александр требовал с Тимура 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

Накануне стали известно, что Александр Вдовин выиграл суд у Тимура Хайдарова.

«Мы довольны своей работой. В настоящее время решается вопрос о подаче иска со стороны Вдовина о компенсации вреда здоровью, который он получил в результате операции. В части данного суда мы также заявим судебные расходы, которые были понесены», — рассказала представитель Вдовина адвокат Елена Сенина.



Ранее Вдовин дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о скандалах с Хайдаровым, а также назвал самые популярные операции у пациентов.