Галустян опубликовал редкое фото с женой и двумя дочерьми на отдыхе

Комик Михаил Галустян разместил на своей странице в соцсети редкий снимок с супругой и двумя дочерьми. Фото было сделано на отдыхе в Греции.

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Поклонники оставили множество комментариев под его семейным снимком.

«Все в Мишаню пошли»; «Старшая дочка — вылитый отец»; «Да вы все друг на друга похожи», — написали пользователи.

Галустян женат на Виктории более 20 лет. Супруги воспитывают 13-летнюю Эстеллу и 12-летнюю Элину.

Федеральная налоговая служба закрыла фирму, которую основали комики Александр Ревва и Михаил Галустян. Об этом 10 июля сообщил Telegram-канал Mash. Они были соучредителями компании «Эйс гейминг», которая продавала внутриигровые товары для компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).