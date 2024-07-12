Водонаева поучаствовала в обряде на кладбище

Телеведущая и участница «Дом-2» Алена Водонаева приняла участие в ведьмовском ритуале на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Согласно информации источника, Водонаева пришла на кладбище вместе с экстрасенсом Владом Череватым. Уточняется, что ритуал направлен на вызов «демона Толика».

Помимо этого, в сеть также попало видео с места событий. На нем можно увидеть Водонаеву и Череватого, которые стоят на кладбище у одной из могил. Большую часть ролика телеведущая молча стоит, в то время как экстрасенс делает движения руками и что-то говорит. Впрочем, разобрать речь Череватого не удается из-за качества съемки. Никакой паранормальной активности на видео также не наблюдается.

Ранее Водонаева вступилась за Боню после оскорблений Джигана.