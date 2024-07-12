Митя Фомин появился на публике с незнакомой поклонникам девушкой

Поклонники Мити Фомина уже привыкли, что певец редко афиширует подробности своей личной жизни, а на публике почти всегда появляется в одиночку. Но на недавнее мероприятие «Fashion Summer Awards 2024» он пришел с незнакомой фанатам девушкой, с которой обнимался и позировал для камер. Об этом сообщило «Леди Mail.ru».

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Один из посетивших мероприятие журналистов, поинтересовался у Фомина, кем ему приходится девушка.

— Это мой коммерческий директор, — передают слова исполнителя в материале.



В середине июня российский певец Григорий Лепс сделал предложение молодой студентке МГИМО Авроре Кибе. 61-летний артист познакомился со своей возлюбленной через ее родителей. С согласия матери девушки они начали встречаться.

Позже он стал новым гостем программы «Шоу Воли». В выпуске исполнитель прокомментировал слухи о свадьбе с молодой избранницей.

В марте стало известно, что российский певец Григорий Лепс расстался с возлюбленной, которая моложе его на 40 лет.