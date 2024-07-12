WARGASM и Кори Тейлор выпустили сингл 70% Dead

Британский дуэт WARGASM и солист группы Slipknot Кори Тейлор представили совместную песню 70% Dead (2024). По словам музыкантов, это трек о том, что «мир сошел с ума».

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Идея записать фит с Кори Тейлором пришла к участникам WARGASM во время тура, где они выступали на разогреве у лидера Slipknot, передает NME.

70% Dead — это крик о мире, который сошел с ума: войны, болезни, неравенство. Такое ощущение, что что-то назревает. Что, черт возьми, пошло не так? Нам надоело спать как на стволе заряженного ружья. WARGASM рок-дуэт



На некую коллаборацию мечты WARGASM намекнули в июне. Тогда артисты заявили, что релиз станет началом новой эры в их творчестве.

В прошлом году WARGASM выпустили дебютник Venom. Он вошел в наш список лучших метал-альбомов 2023 года. Кто еще оказался в почетной десятке, узнаете здесь.