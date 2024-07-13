Дочь Заворотнюк назвала адом последние месяцы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии, в котором она пребывает последние месяцы. Об этом пишет People Talk со ссылкой на социальные сети модели.

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Анна ответила на вопросы подписчиков и поблагодарила их за поддержку.

«Любим вас всех! Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — написала она.



Модель отметила, что старается абстрагироваться от негатива, поэтому не читает прессу. Она назвала неправдой то, что пишут многие СМИ о ее матери, и добавила, что не видит смысл пропускать этот абсурд через себя.

Ранее Анна рассказала о помощи матери с того света. Благодаря ей она смогла найти важные архивные фотографии.

30 мая родные артистки сообщили, что звезды сериала «Моя прекрасная няня», долгое время боровшейся с раком, не стало.