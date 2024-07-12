Звезда «Кривого зеркала» заявил о вымирании юмора

Бывший участник известной юмористической программы «Кривое зеркало», юморист Николай Бандурин порассуждал о судьбе эстрадного юмора. Его слова приводит aif.ru.

«Мне обидно, что традиционный эстрадный актерский юмор вымирает. Причем очень быстро», — заявил звезда «Кривого зеркала».



Бандурин объяснил, что в настоящее время нет учебных заведений, которые готовили бы эстрадных артистов. По его словам, в юмор молодые люди могут попасть через КВН или стендап.

Ранее известный российский артист Евгений Петросян предрек исчезновение юмора. Он заявил, что юмористический жанр подвергнется мутациям или прекратит существование, так как в нем наблюдаются катастрофические проблемы. Юморист добавил, что на концерты стало приходить меньше людей.