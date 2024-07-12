Лепс отказал поклоннику в исполнении «Рюмки водки»

Певец Григорий Лепс во время выступления в Витебске отказал поклоннику в исполнении своей знаменитой композиции «Рюмка водки». Подробностями инцидента поделилось издание «Московский комсомолец».

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По данным СМИ, исполнитель был в расслабленном состоянии на концерте и даже шутил перед публикой. Под конец выступления слушатель попросил Лепса спеть «Рюмку водки», в чем артист в шуточной манере отказал.

— Зачем тебе? Будешь алкоголиком, как я! — цитирует музыканта издание.



Григорий Лепс стал новым гостем программы «Шоу Воли». В выпуске исполнитель прокомментировал слухи о свадьбе с молодой избранницей Авророй Кибой. Девушка на прошлой неделе впервые прокомментировала отношения с артистом и ответила на заявления хейтеров о разнице в возрасте пары.

Друзья певца рассказали, что артист намерен жениться на своей новой избраннице. Разница в возрасте между ними составляет 43 года, однако это не мешает паре появляться вместе на красных дорожках и звездных раутах. Может ли быть счастливым такой союз, выясняла «Вечерняя Москва».