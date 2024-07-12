К отдыхающей в Гагре Наташе Королевой приехала «скорая»

Певица Наташа Королева отдыхает в Гагре с близкой подругой, сыном Архипом и невесткой Мелиссой. Артистка радовалась долгожданному отдыху, но путешествие проходит не так гладко. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» рассказала, о происшествии, из-за которого ей пришлось вызвать скорую помощь.

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Медики приезжали не к артистке, а к ее подруге: женщину сразу же забрали в больницу. Королева не стала подробно рассказывать о случившемся, отметив, что ничего страшного не произошло.

«Все бывает в гастрольной жизни! Марину забрала скорая. Ну что делать? С Мариной все в порядке», — отметила Королева.



Певица поблагодарила врачей за помощь. Сейчас она приходит в себя после случившегося.

Единственный сын Королевой и Тарзана уже много лет встречается с танцовщицей, которую встретил в клубе. Сначала родители противились его отношениям с Мелиссой, но после того, как она бросила свое занятие, они немного смягчились. Тем не менее, фанаты Наташи все равно продолжали говорить о том, что ей невестка не нравится. Но артистка всячески опровергает эту информацию.

Сейчас звездному наследнику уже 22 года. Он решил не идти по стопам родителей и не покорять шоу-бизнес, поэтому поклонники не так часто могут его видеть. Лишь изредка либо Наташа, либо невеста Архипа показывают его в социальных сетях.

Материал о жизни певицы Наташи Королевой, ее карьере, позиции матери и ссорах с Тарзаном можно прочитать здесь.