Продюсер раскрыл гонорар певицы Елки за один концерт
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Елки за одно выступление певицы Елки на пике славы. Его слова приводит сайт «Страсти».
«Она могла за концерт один получать в районе 4−5 миллионов рублей. Ну, 3−4 млн, если за 45-минутную программу, соответственно. Я не уверен, что, если она будет возвращаться вновь на пьедестал, то она будет вновь максимально популярна. Да, конечно, ее вспомнят. Безусловно, у нее есть ее же хиты, которые все знают, все слушают и слушали. Но думаю, если ее возвращение стоит ждать, то она будет не таким громким и грандиозным как ее, как говорится, первый пьедестал, когда она только поднималась по лестнице творческой карьеры», — заявил шоумен.
Продюсер также отметил, что даже если исполнительнице удастся реанимировать карьеру, ее расценки на концерты уменьшатся как минимум вдвое.
«И я могу быть уверен, что сейчас, если она вновь займется собой, продолжит какую-то творческую деятельность, начнет писать какие-то песни, то она будет выступать в два раза даже дешевле, чем обычно. То есть за 1,5 миллиона, за миллион рублей она может, думаю, спокойно выйти на какое-то мероприятие», — резюмировал Дворцов.
О том, что стало с карьерой Елки после начала СВО, где она сейчас и стоит ли ждать ее возвращения на олимп отечественного шоу-бизнеса, читайте здесь.