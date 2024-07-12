Продюсер раскрыл гонорар певицы Елки за один концерт

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Елки за одно выступление певицы Елки на пике славы. Его слова приводит сайт «Страсти».

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«Она могла за концерт один получать в районе 4−5 миллионов рублей. Ну, 3−4 млн, если за 45-минутную программу, соответственно. Я не уверен, что, если она будет возвращаться вновь на пьедестал, то она будет вновь максимально популярна. Да, конечно, ее вспомнят. Безусловно, у нее есть ее же хиты, которые все знают, все слушают и слушали. Но думаю, если ее возвращение стоит ждать, то она будет не таким громким и грандиозным как ее, как говорится, первый пьедестал, когда она только поднималась по лестнице творческой карьеры», — заявил шоумен.



Продюсер также отметил, что даже если исполнительнице удастся реанимировать карьеру, ее расценки на концерты уменьшатся как минимум вдвое.

«И я могу быть уверен, что сейчас, если она вновь займется собой, продолжит какую-то творческую деятельность, начнет писать какие-то песни, то она будет выступать в два раза даже дешевле, чем обычно. То есть за 1,5 миллиона, за миллион рублей она может, думаю, спокойно выйти на какое-то мероприятие», — резюмировал Дворцов.



О том, что стало с карьерой Елки после начала СВО, где она сейчас и стоит ли ждать ее возвращения на олимп отечественного шоу-бизнеса, читайте здесь.