Раскрыто местонахождение Марии Машковой

Актриса Мария Машкова продолжает путешествовать по миру. Сейчас она находится в Германии вместе с мужем, о чем поспешила сообщить в социальных сетях.

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Еще несколько дней назад Машкова была в Израиле из-за спектакля, который репетировала в квартире. А уже сейчас она находится в другой стране. В личном блоге знаменитость опубликовала новый снимок со своим супругом на фоне замка Нойшванштайн.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что актриса довольно редко показывает мужа в Сети. Почти 15 лет назад она сыграла свадьбу с пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Вместе они воспитывают двоих детей Александру и Стефанию. Живет звездная семья в США. До начала СВО Мария прилетала в Россию, чтобы работать и видеться родными, но уже пару лет негативно высказывается о стране и ругается со знаменитым отцом Владимиром Машковым.

Сама Мария утверждает, что ей хорошо живется за границей. Однако у нее уже давно не было крупных проектов в кино.

Ранее актриса Мария Машкова попросила помощи у ФСБ. Оказалось, что ее атаковали мошенники.