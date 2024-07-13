Стали известны детали воссоединения Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Рэпер Machine Gun Kelly и актриса Меган Фокс воссоединились после расставания. Об этом сообщает Radar Online.

© Газета.Ru

«Он значительно сократил количество вечеринок и выпивки. Также перестал вести себя так ревниво и контролирующе, что было самой большой его проблемой. Они пробовали жить раздельно и поняли, что сильно скучают друг по другу, чтобы идти разными путями, — поэтому они наладили отношения», — рассказал инсайдер издания.



Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.