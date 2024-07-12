Бывшая жена Моргенштерна* намекнула на свою беременность

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* (Моргенштерн А. Т. признан в России иностранным агентом) Дилара Зинатуллина опубликовала в соцсетях кадры, на которых видно ее округлившийся живот, пишет StarHit.

© Соцсети

Отметим, что уже больше года Зинатуллина встречается с блогером Бустером (Вячеслав Леонтьев). Девушка никак не прокомментировала снимки, дав подписчикам возможность для размышлений и споров. Одни пользователи Сети Сети поздравляют Зинатуллину со скорым прибавлением, другие же считают, что она только хайпует на теме беременности и пытается привлечь внимание.

Напомним, что брак Зинатуллиной и Моргенштерна* продлился чуть больше полугода — 31 августа 2021 года они поженились в Москве, а уже 9 апреля Дилара заявила о расставании с рэпером. Свои новые отношения она долгое время скрывала. Их факт Леонтьев подтвердил лишь 1 апреля во время интервью.

* Моргенштерн А. Т. признан в России иностранным агентом