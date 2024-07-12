Стало известно, почему на «Славянском базаре» исполнили песни на украинском

На международном фестивале «Славянский базар» в Витебске прозвучали песни на белорусском, русском и украинском языках, рассказал на пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, это было данью уважения братскому народу, многолетние отношения с которым не сможет отменить никакое украинское руководство, передает корреспондент NEWS.ru.

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Вчера здесь прозвучали песни на белорусском языке, естественно, иначе быть не могло, на родном для всех нас русском языке, <...> вчера Витебск и Краснодар исполнили песни на украинском. <...> Это наше уважение к братскому народу, многосотлетняя система отношений с которым не может быть отменена никаким современным украинским руководством, — сказал Мезенцев.



Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму гостям и участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В своем обращении российский лидер упомянул о двух знаменательных событиях. Глава государства напомнил о 80-летии освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков и 25-летии подписания Договора о создании Союзного государства.