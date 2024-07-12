Гарик Мартиросян заплатит миллион за шутки в новом телешоу

Премьера нового шоу "История на миллион" 26 июля в 22.00 на ТНТ.

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Популярный комик и продюсер Гарик Мартиросян запускает новый юмористический проект. Теперь любой человек, у которого есть очень смешная и забавная история из жизни, может рассказать ее на всю страну, послушать комментарии самого Гарика Мартиросяна и его звездных гостей, и выиграть денежный приз в 1 миллион рублей.

Свои истории зрители рассказывают прямо из зала путем рандомного выбора. Главное, уместить свой рассказ в 2 минуты, а также рассмешить Гарика Мартиросяна, его звездного гостя и весь зрительный зал. Именно зрители впоследствии выберут самую смешную историю выпуска, а рассказчик получит денежный приз. При этом у него будет возможность увеличить выигрыш, если его история окажется смешнее, чем история звездного гостя. Судьбу участников решают зрители в зале, а финальная сумма выигрыша может достигнуть 1 миллиона рублей!

Слушать и рассказывать смешные истории вместе с Гариком Мартиросяном в новом шоу будут Вадим Галыгин, Артем Калайджян, Дмитрий Губерниев, Никита Кологривый, Илья Соболев, Марина Кравец и многие другие.

"В новом шоу "История на миллион" меня очень веселили веселые истории, трогали трогательные, а люди рассказывали уникальные истории именно из их жизни. Критерии оценки в проекте очень разные, главное, мне кажется, побеждают истории, в которых человек проявляет свою человечность. Такие истории обычно ценятся залом. За исключением дико смешных, когда участник перебивает настроение всем, невозможно не смеяться и не проникнуться симпатией к человеку. Все же юмор побеждает обыденность и обычность", - прокомментировал новое шоу Гарик Мартиросян.



"У нас был кастинг в проект, и с каждым участником мы созванивались, работали над историями: помогали так лаконично их рассказать, чтобы уложиться в заявленное время, подсказывали, где сделать акцент в плане юмора. Мы помогали рассказать историю так хорошо, чтобы выиграть заветный приз. У каждого из этих замечательных людей есть мечта, так почему бы не порадовать их возможностью получить именно такую сумму и осуществить эту мечту? Шоу "История на миллион" мы создали для всех любителей хорошо провести пятничный вечер вместе с каналом ТНТ", - говорит продюсер проекта Константин Обухов.



Концепция взаимодействия "профессионалов и непрофессионалов" появилась у Гарика Мартиросяна очень давно и уже вылилась в два ярких музыкальных хита ТНТ "Конфетка" и "Ярче звезд", где самые обычные люди могут продемонстрировать свои таланты на огромную аудиторию.