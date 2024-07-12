Роза Сябитова открывает экспериментальное телеагентство знакомств

30 июля в 19.00 на телеканале "Пятница!" выходит романтическое реалити "Свадьба вслепую". В нем главная сваха России Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева за одну неделю поженят людей, которые до этого не были знакомы.

© Российская Газета

Бизнес-вумен из Санкт-Петербурга и слесарь из Дзержинска, фокусница и спортсмен из Москвы, индус-хирург из Мумбаи и консультант по фольклору из Новосибирска - они никогда бы не встретились в обычной жизни, но в социальном романтическом эксперименте "Свадьба вслепую" попробуют стать семьей.

Роза Сябитова и Фатима Хадуева поработают с 500 анкетами и составят 12 пар. Неделю избранные проживут вместе. Им предстоит узнать привычки и ежедневные ритуалы друг друга, вести совместный быт, познакомиться с семьей и близкими партнера. Через неделю каждой паре нужно будет принять решение: остаться вместе и обменяться кольцами или расстаться навсегда.

Роза Сябитова 30 лет занимается сватовством и точно знает, что нужно для построения крепких отношений:

"Чаще всего мои клиенты живут в мире фантазий. Например, одинокая женщина может мечтать о прекрасном принце, который сам приедет к ней на белом коне, или сваха Сябитова, как крестная фея, преподнесет ей этого принца. Приходится постоянно напоминать невестам, что в выборе мужчины нужно трезво оценивать ситуацию, смело идти на контакт и проявлять инициативу, а не зацикливаться на идеальных ожиданиях. Надеюсь, проект "Свадьба вслепую" поможет зрителям разобраться в том, почему у одних получается построить крепкие отношения, а у других нет".



Также Роза поделилась принципом составления пар на проекте и секретом крепких и продолжительных отношений:

"Залог здоровых и крепких отношений заключается в стремлении обоих партнеров к балансу между заботой о семье и вниманием друг к другу. Герои нашего проекта - люди с неудавшимся семейным опытом. Поэтому для романтического эксперимента я подбирала партнеров по основным для семьи критериям, например способности адекватно реагировать на конфликты и цивилизованно их разрешать. Ведь если перед вами мужчина-истерик, который способен сделать из мухи слона и еще обидеться - это повод задуматься "на берегу".



Ясновидящая Фатима Хадуева говорит, что будет составлять пары исходя из астрологических данных и потенциала человека: "При подборе пар я обращала внимание не только на астрологические данные, но и на врожденный потенциал человека и возможность раскрыть его за время нашего эксперимента. За очень короткий, но насыщенный период пары получают опыт, который позволит перенастроить их мышление в отношении семьи. Для меня было важно создавать пары, на примерах которых зритель может задуматься о своих ошибках в отношениях. Ведь "Свадьба вслепую" - это не просто развлекательный проект, а возможность проанализировать свою жизнь, примеряя на себя ситуации героев".

Фатима также поделилась своими впечатлениями от работы с Розой Сябитовой:

"Если собрать наши с Розой диалоги на проекте, то получится настоящая битва титанов с искрами и молниями за каждого героя. Она искренне не понимала, почему я настаивала на соединении пары, которая астрологически не подходила друг другу. А я каждый раз "закипала", когда Роза теряла гибкость, опираясь на архаизмы семьи как ячейки общества. На мой взгляд, наша задача - создать парам идеально экстремальные условия для принятия решения сердцем - выполнена на все 100%".



В эфир выйдет 12 выпусков программы, каждый из которых расскажет историю любви одной пары, составленной экспертами.