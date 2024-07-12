Cigarettes After Sex выпустили альбом X's

Американская инди-рок-группа Cigarettes After Sex представила третий студийный альбом X's (2024). В него вошло 10 песен, включая изданные ранее Tejano Blue, Dark Vacay и Baby Blue Movie.

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Свежая пластинка Cigarettes After Sex — это ностальгические дрим-поп-баллады с чувственными гитарами, за которые коллектив так полюбили на мировой сцене. А романтичные тексты основаны на недавнем расставании фронтмена Грега Гонзалеса.

«Слушать записи сложно, потому что я будто вижу все те моменты, воспоминания, и мне трудно возвращаться в то время и видеть его так отчетливо. Но мне нравится, что у меня это есть. Те воспоминания многое значили, и я рад, что собрал их и показал в таком виде», — поделился музыкант в интервью с «Грэмми».



На творчество Cigarettes After Sex оказали влияние медляки 50-60-х, а также исполнители вроде Нила Янга и Mazzy Star. В этот раз, по словам Гонзалеса, вдохновением послужила музыка Марвина Гэя в 70-е и Мадонны в 90-е. При этом группа не пыталась повторить звучание их композиций, но скорее запечатлеть их «дух».

"Музыка, которую я пишу, должна быть эмоциональной. Она должна быть такой, чтоб под нее можно было и плакать, и танцевать". Грег Гонзалес, лидер Cigarettes After Sex



Предыдущий лонгплей Cigarettes After Sex, Cry, вышел в 2019 году. Он был также посвящен сердечным переживаниям солиста.