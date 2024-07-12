Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина

Валерия, известная российская певица, недавно поделилась очень личной и болезненной новостью с её поклонниками. В откровенном интервью она поведала о своем выкидыше, который помешал певице с планами о рождении её четвертого ребенка.

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Вместе с Иосифом Пригожиным, её спутником жизни и продюсером, Валерия воспитывала троих детей. Поклонники семьи долгое время ждали новостей о возможном пополнении в их семейном кругу. Валерия объяснила, что она даже не подозревала о своей беременности в самом начале и принимала антибиотики, стараясь справиться с болезнью. Когда факт беременности подтвердился, она и вся её семья были полны надежды и ждали прибавления, несмотря на опасения врачей о сложностях и рисках. Валерия с энтузиазмом делилась, что они уже даже придумали имя для будущего малыша — Егор. Однако, к сожалению, радость оказалась недолгой, и беременность оборвалась выкидышем.

Пережив это тяжелое событие, Валерия продолжила работать. Уже на следующий день после потери ей пришлось отправиться в гастрольный тур.

«Мы все свои раны залечиваем в работе», — процитировал певицу «StarНit».



Помимо этой грустной истории, Валерия также рассказала о радостном событии в семье: её сын Артемий Шульгин совсем сыграл тайную свадьбу, которая стала полной неожиданностью для всех родственников.