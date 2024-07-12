Стало известно, что разрушило брак Джей Ло и Бена Аффлека

Стало известно, что актриса, певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек начали бракоразводный процесс. При этом причины расставания до сих пор не уточнялись. По одной из версий, Джей Ло устала от скверного характера мужа. Выяснилось, что он был скрягой и экономил на всем, упрекая жену в излишней расточительности.

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По другой версии, Джей Ло устала тянуть «брак» одна. Как сообщает InTouch, именно такого мнения придерживается окружение актрисы. По мнению друзей знаменитости, несправедливо, что сейчас вину за развод пытаются переложить на Дженнифер. Они уверены, что певице будет лучше без Аффлека.

«Поведение Бена говорит о том, что у него проблемы с гневом», - отмечает издание.



В то же время на камерах Бен довольно очарователен, а сторона, которую видела его жена, остается за кадром.

Несмотря на это, Дженнифер старалась сохранить брак, но теперь понимает, что всю работу делала она. Более того, по словам инсайдеров, она рада, что окружение начинает понимать, какой Бен на самом деле.

Между тем, Бен Аффлек действительно проявлял несдержанность в последнее время. Ранее он накинулся на папарацци. Это произошло, когда он тайно вывозил свои вещи из семейного особняка.

Также по мнению источников, у актера проблемы со злоупотреблением спиртным.

Поэтому сейчас, когда пара на грани развода, Дженнифер Лопес пытается возместить все, что вложила в брак, в том числе финансовые траты.

Накануне стало известно, что она хочет отсудить у мужа половину состояния, размер которого оценивается в 150 млн долларов. Поэтому Джей подсчитывает все траты, которые она несла во время брака с актером.