Бритни Спирс порвала со своим домработником с уголовным прошлым

Певица выгнала мужчину из дома.

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Певица Бритни Спирс разорвала отношения с Полом Ричардом Солизом и заявила, что она теперь никогда не станет встречаться с мужчинами. По словам инсайдеров, скандальная звезда наконец поняла, что бойфренд использовал ее, чтобы купаться в роскоши. Последней каплей стало то, что Солиз подставил Бритни перед папарацци: она обвинила его в том, что он специально медленно ехал на авто, чтобы репортеры могли снять певицу.

Исполнительница заявила, что чертовски одинока и положила конец романтическим отношениям с мужчинами. Спирс выгнала нерадивого любовника из дома и приказала охранникам не пускать его. Также в особняк приехал брат девушки, чтобы поддержать ее. Недавно они вместе ездили отдыхать в Лас-Вегас.